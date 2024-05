Un uomo e una donna sono rimasti seriamente feriti in seguito a un incidente stradale verificatosi a Taranto intorno alle 21.00 di domenica 12 maggio. A bordo di una Seat Arona, dopo aver imboccato via Puglie provenendo da viale Trentino, la donna alla guida ha perso il controllo del mezzo andando prima a sbattere violentemente su una Ford Ka parcheggiata per poi rimbalzare su un’Alfa Romeo 159. Probabilmente a causa della velocità, l’auto è si è capovolta carambolando su altre due vetture in sosta: una Skoda e una Seat Ibiza. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a estrarre i due, poi trasportati in ospedale in codice rosso dalle ambulanze del 118. (Servizio fotografico di Francesco Manfuso)

