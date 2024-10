Galatina, travolto da un camion in retromarcia: morto operaio

Un ennesimo incidente sul lavoro si è verificato in Salento, nella mattinata di mercoledì 23 ottobre.

La vittima è Maurizio Misciali, 47enne originario di Noha, che è stato travolto da un camion in retromarcia, durante le operazioni di allestimento di un cantiere situato in via Modena, a Galatina.

Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i colleghi, i quali hanno provveduto a soccorrere immediatamente il malcapitato, in attesa dei soccorsi. Gli operatori sanitari del 118, giunti sul posto hanno tentato inviando di rianimare il 47enne: il suo cuore aveva già cessato di battere.

Oltre al personale medico e paramedico, la zona è stata raggiunta anche dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Galatina, i quali, su disposizione del pm di turno, hanno provveduto a mettere sotto sequestro il cantiere.

La salma, invece, è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per ulteriori accertamenti utili alle indagini.

