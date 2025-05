Turco (M5S): “Governo Meloni umilia i pensionati con tagli e tasse”

Il vicepresidente del M5S: “Bonus da restituire e pensioni rivalutate male, serve un cambio di rotta”

I pensionati italiani sarebbero tra i soggetti più penalizzati dalle attuali politiche economiche del Governo. È quanto sostiene il senatore Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa, che ha diffuso una nota in cui denuncia una situazione definita “insostenibile” per milioni di anziani.

Secondo il parlamentare pentastellato, a partire da giugno 2025 molti pensionati subiranno trattenute fino a 200 euro da parte dell’INPS, legate al recupero di bonus bollette e bonus anti-inflazione erogati nel 2022 e oggi ritenuti non dovuti. Una decisione che, pur poggiando su ragioni contabili, viene definita “politicamente e umanamente inaccettabile” in un momento di alta inflazione e forte aumento del costo della vita.

Critiche anche alla rivalutazione delle pensioni per il 2025, fissata allo 0,8%, giudicata “del tutto insufficiente” rispetto ai rincari effettivi. Il M5S contesta inoltre il criterio della rivalutazione per fasce, che avrebbe penalizzato anche i trattamenti medio-bassi, introducendo secondo Turco “una disparità contraria al principio di equità”.

“A peggiorare il quadro una pressione fiscale tra le più elevate in Europa e il mancato rispetto di promesse elettorali, come l’abolizione della legge Fornero. Secondo Turco, l’esecutivo ha optato per “tagli mascherati” che aggravano la situazione economica dei pensionati, trasformandoli in “vittime silenziose” delle attuali scelte politiche”, prosegue la nota.

Il senatore M5S propone quindi un cambio netto di direzione, avanzando quattro richieste principali:

Blocco delle trattenute INPS sui bonus ricevuti nel 2022;

Rivalutazione piena e reale delle pensioni rispetto all’inflazione effettiva;

Riduzione della pressione fiscale sugli assegni previdenziali;

Adozione di politiche strutturali in grado di restituire sicurezza economica e dignità sociale agli anziani.

“I pensionati non sono un costo da contenere ma cittadini da proteggere” ha concluso Mario Turco sottolineando come il MoVimento 5 Stelle continuerà a battersi per riportare al centro del dibattito istituzionale i bisogni e i diritti delle persone anziane.

