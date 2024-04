Matera, De Sanzo: “C’è rammarico, ma il pari è giusto”

“Sicuramente c’è un po’ di rammarico, perché quando subisci il pareggio nel finale pregusti già la vittoria. Però, devo essere onesto: il pareggio è il risultato più giusto”. Sono le parole del tecnico Fabio De Sanzo ai microfoni di Antenna Sud dopo il 2-2 contro il Martina.

“Nel finale abbiamo commesso un’ingenuità, e quando ti trovi di fronte una squadra forte vieni punito. Poi, un giocatore come Palermo difficilmente sbaglia. Però, sono contento perché ho visto una gran bella partita. E soprattutto per la reazione che abbiamo avuto dopo un inizio non proprio impeccabile. Destino nelle nostre mani? Avremo di fronte un’altra grande squadra come la Team Altamura, sappiamo non sarà facile. Siamo felici di aver recuperato sei punti al Casarano in tre partite e adesso ce la giochiamo con tutte le nostre armi”, continua il tecnico dei biancoazzurri.

Di seguito l’intervista completa che il tecnico Fabio De Sanzo ha concesso ai nostri microfoni dopo il 2-2 di questo pomeriggio contro il Martina.

