Martina, Pizzulli: “Mi è piaciuta la reazione della squadra”

(di Roberto Chito) “Per noi è un punto importante che ci fa avvicinare al matematico secondo posto che è il nostro obiettivo”. Sono le parole del tecnico Massimo Pizzulli ai microfoni di Antenna Sud dopo il 2-2 contro il Matera.

“Abbiamo affrontato una squadra in forma, ma lo sapevamo. Dispiace perché gli episodi del rigore prima e dell’autorete poi ci hanno penalizzato. Peccato, perché abbiamo sbagliato a tu per tu con il portiere. E sappiamo che il calcio non ti perdona poi. Però, abbiamo avuto una grande reazione e siamo riusciti a portare a casa un buon punto. Chi vorrei ai play off? Vorrei il Martina visto per tutto il campionato. Perché tranne qualche partita, non abbiamo steccato per nulla per tutta la stagione”, conclude il tecnico dei biancoazzurri.

Di seguito l’intervista completa che il tecnico Massimo Pizzulli ha concesso ai nostri microfoni dopo il 2-2 di questo pomeriggio contro il Matera.

