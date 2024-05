Futsal A2/Élite, New Taranto: rinnovo anche per Mario Quinto

È arrivato nel mercato invernale, si è inserito in punta di piedi in un gruppo già collaudato ed è cresciuto allenamento dopo allenamento, risultando poi un giocatore importante nelle rotazioni della New Taranto. Anche nella stagione 2024/2025 il club ionico potrà contare su Mario Quinto: il giocatore classe 2001, nativo di Pisticci, vestirà la maglia rossoblù per il secondo anno consecutivo.

Il laterale ha contribuito alla promozione del team tarantino in Serie A2 Élite grazie alle cinque reti realizzate nella seconda parte di stagione: un cammino in crescendo per l’ex Roma e Feldi Eboli. Ma adesso, con la casacca degli ionici, Quinto vuole lasciare un segno indelebile ed è pronto a mettersi in gioco anche nel prossimo campionato: «Questa riconferma me la godo tutta. Sono felicissimo di continuare il mio percorso di crescita qui a Taranto. Nella prossima stagione sono consapevole di dover dare il massimo della mia professionalità e del mio impegno, così come ho sempre fatto. Avevo diverse offerte – svela il calciatore rossoblù –, ma non ho esitato ad accettare la proposta della New Taranto. Qui mi sento davvero bene e sono fermamente convinto che questa possa essere la piazza giusta per la mia crescita professionale».

Quinto vuole migliorare quanto fatto nell’ultima stagione in riva allo Ionio: «Penso che finora si sia visto davvero poco delle mie qualità. Sono arrivato a metà campionato e mi sono dovuto integrare in un nuovo gruppo di lavoro. Per questo devo anche ringraziare i miei compagni, che mi hanno subito accolto a braccia aperte. Quest’anno sarà diverso, conosco bene l’ambiente e sono sicuro che potrò esprimermi al meglio. Il mio obiettivo è sempre quello di migliorare ed essere un giocatore serio e preparato, sia dal punto di vista tecnico che tattico, in modo tale da poter essere d’aiuto per la squadra e per la società».

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author