Volley, Fabrizio Gironi: il guerriero torna alla Prisma Taranto

Il talentuoso schiacciatore Fabrizio Gironi, nato a Vimercate il 18 marzo 2000 e alto 2 metri, è pronto a fare il suo ritorno sulla scena della Superlega, questa volta come opposto della Gioiella Prisma Taranto per una nuova sfida emozionante nella sua carriera.

“Sono contento di tornare a Taranto, dove ho trascorso due bellissimi anni – ha dichiarato Gironi -. Mi ha sempre dato grande fiducia e con la squadra affronteremo il campionato per giocarci la salvezza. So che la società ha puntato tanto su di me e cercherò di non deludere le aspettative dando sempre il 100%. Sappiamo che il nostro è il campionato più bello. ma anche più difficile e bisognerà lottare su ogni palla per cercare di racimolare punti preziosi in ogni match. Le basi a Taranto per far bene ci sono e sono sicuro che disputeremo un buon campionato”.

Il presidente della Gioiella Prisma Taranto, Bongiovanni, ha accolto con grande entusiasmo il ritorno di Gironi. “Ritroviamo Fabrizio con un grande piacere – ha dichiarato -. Su di lui abbiamo posto delle basi molto importanti per la nostra diagonale principale, e siamo certi di trovare un atleta ormai formato e maturo, pronto a battersi e tenere alti i nostri colori. Quando un atleta torna a Taranto per vestire ancora la nostra maglia è motivo di grande orgoglio e un riscontro positivo del fatto che stiamo operando bene con coerenza e concretezza, e non vediamo l’ora di rivederlo all’opera dopo le sue esperienze importanti a Piacenza e in Nazionale”.

