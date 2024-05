Volley B1/F, PPV Fasano chiude la regular season battendo Messina

Si chiude con un’altra vittoria, la tredicesima del girone di ritorno, la stagione regolare della Pantaleo Podio Fasano. Avversario di turno il Farmacia Schultze Messina, già battuto nella gara di andata con lo stesso punteggio, e giunto a Fasano con la testa proiettata alle prossime vacanze estive data la tranquilla posizione di classifica. Di contro, una Pantaleo Fasano impegnata a mantenere un buon ritmo gara in vista della prima gara di play off che si disputerà sabato prossimo al Salvemini di Fasano contro il Tenaglia Altino.

Match dalle poche emozioni e dai tanti errori commessi nel corso della gara da entrambi i roster. Partono benissimo le padrone di casa che senza spingere troppo costruiscono un rassicurante vantaggio sulle siciliane chiudendo il primo set in appena venticinque minuti. Nel secondo set le fasanesi continuavano nella loro pressione mantenendo un assoluta concentrazione con diversi assetti tattici testati in previsione dei prossimi impegni.

Il Messina provava a contrastare le manovre fasanesi ricorrendo anche ad un parziale turnover nella speranza di sorprendere le avversarie, ma erano le padrone di casa a portarsi sul 2-0. Nella terza frazione di gioco mentre tutti si attendevano una chiusura veloce della gara ecco che le siciliane di coach Alessandro Prestipino tentavano una reazione allo strapotere delle padrone di casa.

Tentativo riuscito al punto che le messinesi accorciano il gap approfittando di un momento di distrazione delle gialloblù. Nel quarto ed ultimo set le ragazze di Paolo Totero riprendono in mano il match chiudendo la gara senza ulteriori imprevisti.

“Abbiamo disputato una buona gara – afferma a fine gara Vivien Di Diego – cercando continuità e concentrazione per il prossimo match. Sono contenta per la mia prestazione anche se potevo fare molto meglio. Queste due gare disputate sono state molto importanti per me e per tutta la squadra. Ora ci apprestiamo a questi play off dove daremo il massimo per provare a portare un altro storico risultato a Fasano”.

Pantaleo Podio Volley Fasano-Farmacia Shultze Messina 3-1 (25/19, 25/17, 20/25, 25/18)

Pantaleo Podio volley Fasano: Antonaci 6, Di Diego 11, Mollica, Fatticcioni, Negro 4, Marsengo 9, Rizzo, Barbolini 3, Albano 7, Martilotti 21, Pisano 1, Soleti 7. All. Totero.

Farmacia Shultze Messina: Bertasi, Spitalieri, De Luca, Bilardi 9, Frazzica, Quiligotti, Labianca 14, Matrullo 7, Basile, Bonfitto, Nielsen 11, Dacandia, Santoro, Murru, Bertiglia 12. All. Prestipino

Arbitri: Gennaro Galano e Dario De Martino.

