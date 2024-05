Volley, presentate a Monopoli le BigMat Finali Nazionali U18F

Sono state presentate a Monopoli le BigMat Finali Nazionali U18F in programma tra Castellana Grotte, Conversano, Fasano, Monopoli, Putignano e Turi dal 14 al 19 maggio.

In rappresentanza dei comuni ospitanti, presenti alla conferenza Samanta Napoletano (Consigliere Comunale di Monopoli), Ippolita Resta (Sindaca Comune di Turi), Fabio Caputo (Ass. Sport Comune di Castellana Grotte), Giuseppe Galeota (Ass. Sport Comune di Fasano), Maurizio Verdolino (Consigliere Comunale di Putignano), Francesca Lippolis (Ass. Finanze Comune di Conversano) che hanno portato i saluti delle rispettive amministrazioni mostrando entusiasmo e grande interesse nei confronti di una manifestazione, come quella delle Finali Nazionali U18, fortemente volute con grande spirito di collaborazione.

A ringraziare il supporto delle amministrazioni comunali, della Regione Puglia, delle società coinvolte e dei partner locali, è stato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri al quale si è aggiunto nel sottolineare l’importanza di questo evento anche il Presidente del CT FIPAV Bari-Foggia Danilo Piscopo.

A commentare l’apertura delle Big Mat Finali Nazionali U18F è stato il Presidente del CR FIPAV Puglia Paolo Indiveri: “E’ un evento che abbiamo voluto come comitato regionale a tutti i costi che fa un pò da preludio a quello che poi sarà l’evento clou dell’estate, il Campionato Europeo Under-22 femminile che disputeremo la prima settimana di luglio tra Lecce e Copertino. La finale nazionale U18 è sicuramente la più importante nel settore femminile ed è un evento che abbiamo voluto perchè stiamo cercando di insistere proprio sul settore femminile. In Puglia abbiamo 16.000 atlete, vorremmo che la qualità crescesse. La possibilità di emulare società molto più importanti, la possibilità di vedere all’opera tecnici e strutture sicuramente molto più importanti del panorama nazionale, sicuramente possono aiutare e possono essere stimolo per tutti. Non a caso abbiamo scelto questo territorio del sud est barese, abbiamo voluto coinvolgere quante più strutture possibili, abbiamo voluto coinvolgere sei società del luogo, sei amministrazioni che hanno risposto in maniera magnifica. E’ un momento importante per questa zona, abbiamo tre società che per esempio nel settore femminile fanno i campionati di serie B come Fasano, Castellana e Monopoli, quindi sicuramente una zona, un’area geografica molto importante per la femminile pugliese. Il futuro è abbastanza lontano, vediamo un pò. Sicuramente abbiamo un Consiglio Federale, presieduto da Giuseppe Manfredi, che è molto attento sul sud Italia, quindi può essere che il futuro ci riservi ulteriori sorprese positive”.

L’intervento conclusivo è stato quello di Marilena Petronelli, responsabile progetti sociali CR FIPAV Puglia, che ha confermato l’abbinamento del progetto della Regione Puglia “Allenati contro la violenza”, alle BigMat Finali Nazionali U18F.

Nella giornata di lunedì 13 maggio arriveranno in Puglia le 20 squadre che prenderanno parte alla Fase di Qualificazione a partire dalle 9 di martedì mattina con le prime gare di queste BigMat Finali Nazionali U18F che domenica 19 maggio al Pala San Giacomo di Conversano assegneranno lo scudetto di categoria.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author