Volley, a Turi le finali nazionali under 18 femminili

Sono state assegnate anche a Turi le finali nazionali under 18 femminili di pallavolo, grazie all’impegno dell’Asd Revolution Turi e al patrocinio del Comune di Turi.

Si svolgeranno infatti anche al Palazzetto di via Cisterna di Turi le finali nazionali categoria under 18 femminile per l’assegnazione dello scudetto 2023-24. Da martedì prossimo 14 maggio fino a domenica 19 la provincia di Bari sarà teatro per l’assegnazione del titolo nazionale

I vari gironi si disputeranno anche a Monopoli, Castellana Grotte, Putignano, Fasano e Conversano, con quest’ultima che sarà sede della finalissima in programma domenica 19 maggio.

A Turi sbarcheranno da martedì il Cutrofiano, campione regionale di Puglia, M School Volley Perugia campione d’Umbria, SSV Bolzano per l’Alto Adige e CFV Tre-Di Fiume di Trieste per il Friuli.

Dopo la fase eliminatoria da giovedì entreranno in scena anche la Savino Del Bene Scandicci (Fi) per la Toscana e Club ’76 Chieri per il Piemonte, mentre domenica mattina si chiuderà con la finale per il 7° posto alle ore 9. A Conversano la finalissima sarà in programma sempre domenica alle ore 12.

CALENDARIO GARE A TURI (PALAZZETTO)

Martedì 14 maggio ore 9,00 CFV TreDi Fiume Ts – SSV Bolzano

ore 10,30 Cutrofiano Le – School Perugia

ore 15,30 SSV Bolzano – Cutrofiano Le

ore 17,00 School Perugia – CFV TreDi Fiume Ts

Mercoledì 15 maggio ore 9,00 School Perugia – SSV Bolzano

ore 10,30 CFV TreDi Fiume Ts – Cutrofiano Le

Giovedì 16 maggio ore 10,00 Savino Del Bene Scandicci Fi – da designare

ore 16,00 Club 76 Chieri To – da designare

Venerdì 17 maggio ore 10,00 da definire

Sabato 18 maggio ore 10,00 da definire

ore 15,30 da definire

ore 17,30 da definire

Domenica 19 maggio ore 9,00 finale 7° e 8° posto

