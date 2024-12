Sosa stende il Nardò, la Virtus Francavilla torna al successo: termina 2-1

La Virtus Francavilla torna alla vittoria dopo due sconfitte consecutive nel segno di Franco Sosa: la doppietta dell’argentino stende 2-1 il Nardò. Ginestra sceglie il 3-4-1-2 e rispolvera Taurino dal 1’ alle spalle del duo Arrighini-Sosa, 3-5-2 per De Sanzo che schiera dall’inizio i due ex Delvino e Vrdoljak, in avanti Gatto con Maletic. Nel pre-gara consegnata una maglia ai genitori di Francesco, giovane tifoso biancazzurro scomparso nei giorni scorsi.

Al 6’ prima azione costruita dalla Virtus Francavilla, con la sponda di De Luca in area di rigore per la botta potente di Taurino, che non inquadra lo specchio della porta. Al 13’ contropiede fulminante dei padroni di casa: Taurino porta palla per vie centrali, allarga la manovra sulla sinistra per Sosa, che addomestica la sfera e calcia in diagonale sul secondo palo senza lasciare scampo a De Luca. 1-0 e tutti ad abbracciare Ginestra in panchina a testimonianza della vicinanza della squadra all’allenatore dopo i fatti di inizio settimana. Al 26’ ancora Virtus pericolosa, da terzo a quinto: cross di Allegrini e tentativo in chiusura sul secondo palo di Latagliata che non centra lo specchio della porta. Al 35’ arriva il primo squillo dei granata con un calcio piazzato di Maletic: botta forte e tesa del numero nove, che sfiora il palo alla destra di Cevers.

La ripresa si apre senza cambi e con il Nardò che va a un passo dal gol con Maletic: sua, al 3’, la girata di prima intenzione su assist di Delvino che viene deviata sul fondo da Cevers. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, poi, lo stesso Delvino manca per questione di centimetri l’appuntamento con l’1-1. Sul ribaltamento di fronte, però, il Francavilla colpisce: imbucata per Sosa, che si presenta a tu per tu con De Luca e non sbaglia per il 2-0 biancazzurro. Decimo gol in campionato per il bomber argentino. Al 10′ incursione di Montagna in area, che viene servito con i tempi giusti: la conclusione deviata sul secondo palo termina fuori di poco. Passano pochi secondi e dall’altra parte del campo Arrighini, solo contro De Luca, si fa ipnotizzare dal portiere granata. Al 18′ sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, il Nardò va a un passo dal riaprirla: Fornasier prolunga sul secondo palo, Correnti da buona posizione manda alto. Al 23′ Sosa, da fermo, va alla ricerca della tripletta personale: il suo calcio di punizione, però, non centra il bersaglio. Alla mezz’ora altro intervento prodigioso di Cevers: colpo di reni dell’estremo difensore lettone, che salva sulla botta a colpo sicuro di Gatto. A dieci minuti dalla fine l’episodio che regala un altro finale alla gara: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è Gatto il più lesto ad arrivare sulla sfera e spedirla alle spalle di Cevers. È l’1-2 degli ospiti, che poi al 43′ vanno ancora vicini al gol con Mengoli, la cui conclusione viene deviata in angolo. È l’ultima occasione di una partita che va in archivio dopo 4 minuti di recupero: il Francavilla rialza la testa e riprende la corsa, per il Nardò è una battuta d’arresto.

