Salento, cantiere abusivo in area vincolata: tre denunce

Prosegue l’“Operazione Another Brick”, avviata nel 2024 dai carabinieri forestali per contrastare l’abusivismo edilizio nel Basso Salento. Dopo i sorvoli con elicottero AW169 del 6° Nucleo CC di Bari-Palese, i forestali del Nucleo di Tricase hanno posto sotto sequestro preventivo un cantiere edile in contrada “Cavalli”, nell’agro di Castrignano del Capo.

I lavori in corso risultavano difformi da quanto previsto nel permesso di costruire e nell’autorizzazione paesaggistica, in un’area soggetta a vincolo paesaggistico per il suo rilevante interesse pubblico.

Tre le persone denunciate alla Procura della Repubblica di Lecce: il proprietario del terreno, il progettista e il titolare dell’impresa esecutrice. Per loro l’accusa è di violazioni edilizie e ambientali, con riferimento all’art. 44 del Testo Unico dell’Edilizia e all’art. 181 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Un analogo intervento è stato condotto dai Carabinieri Forestali di Otranto a Giurdignano, dove un imprenditore è stato denunciato per lavori abusivi di sbancamento e livellamento in un fondo rustico all’interno di un’area tutelata dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. In questo caso, l’attività era priva di qualsiasi titolo edilizio.

Le operazioni dei Forestali continuano a monitorare le aree protette del territorio per garantire il rispetto delle norme urbanistiche e paesaggistiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author