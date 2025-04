Trani, degrado e paura nelle case popolari: lo sfogo dei residenti

Sono condizioni precarie quelle in cui vivono i residenti nell’immobile di Via San Giovanni Bosco a Trani. L’edificio, di proprietà di Arca Puglia, fa parte delle cosiddette “case popolari”. Già dall’esterno è possibile vedere come l’effetto del tempo e della mancanza di manutenzione abbia intaccato fortemente il palazzo. Se da fuori sono già riscontrabili diversi problemi, come balconi pericolanti con i ferri che fuoriescono dal cemento o una facciata fortemente danneggiata in diversi punti, all’interno sembra essere ancora peggio. I residenti denunciano uno stato di forte paura chiedendo un intervento tempestivo alle istituzioni prima che la situazione precipiti.

A denunciare la situazione di degrado della zona c’è la rappresentante dell’Associazione “Rispettiamo Trani” Angela Mercorio, che nelle ultime ore ha anche scritto agli enti interessati per chiedere un intervento urgente di messa in sicurezza.

