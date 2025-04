Foggia in autogestione, i calciatori pagano il ritiro di tasca propria

Il Foggia è ormai in totale autogestione. In occasione della prossima gara in programma lunedì sera a Crotone, i calciatori avrebbero deciso addirittura di pagarsi di tasca propria l’albergo per il ritiro, per evitare di partire in giornata così come sarebbe stato disposto, invece, dalla società. Una decisione che descrive al meglio il clima surreale che si respira attorno alla società di Nicola Canonico, il cui disimpegno appare ormai totale.

E così gli atleti, già esasperati dalla trasferta in pullman per Biella in occasione della partita con la Juventus Next Gen avrebbero preso questa drastica decisione, in accordo con l’allenatore Luciano Zauri e il direttore sportivo Luca Leone.

