Taranto, rifiuti: commissario Perrotta convoca Kyma Ambiente

Giuliana Perrotta, commissario straordinario del Comune di Taranto, ha annunciato un incontro imminente con Giampiero Mancarelli, presidente di Kyma Ambiente, per affrontare l’emergenza rifiuti abbandonati in diverse zone della città, in particolare nel quartiere Salinella. L’obiettivo è fare il punto sulle attività in corso e pianificare interventi aggiuntivi, anche in vista dell’arrivo della stagione estiva. La struttura commissariale, fa sapere il Comune, intende assicurare risposte rapide e concrete, a tutela della cittadinanza e del decoro urbano.

