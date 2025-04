Lega Serie A, Simonelli: “Pronte 5.000 multe a chi guarda partite pirata”

“La pirateria è un problema oggettivo, e la Lega Serie A sta intervenendo con determinazione non solo contro chi trasmette illegalmente i contenuti, ma anche contro chi li guarda”. Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli durante l’evento “Il Foglio a San Siro”.

Secondo quanto affermato da Simonelli, sono già pronte 5.000 multe da 50 euro per utenti identificati, che verranno sanzionati nelle prossime settimane. “Non è una grande sanzione – ha spiegato – ma per i recidivi si potrà arrivare fino a 5.000 euro. L’obiettivo è anche colpire la reputazione di chi viene multato, prevedendo il ritiro della sanzione direttamente presso la Guardia di Finanza”.

Simonelli ha poi rilanciato l’idea di una campagna di sensibilizzazione in collaborazione con i club di Serie A: “Vorrei che fosse chiaro a tutti che guardare illegalmente una partita è un reato, non una furbizia. Sarebbe utile lanciare un messaggio chiaro tipo: ’Avrei voluto comprare un centravanti, ma se tutti avessero fatto l’abbonamento forse ci sarei riuscito’”. Un modo diretto per far comprendere il danno economico che la pirateria infligge all’intero sistema calcistico.

