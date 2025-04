Terzi mandati, il no della Consulta e gli effetti pugliesi

Bari – Terzi mandati: il no della Consulta alla legge elettorale della Campania apre il risiko anche in Puglia. Niente tris per Michele Emiliano, Antonio Decaro più vicino alla guida del centrosinistra e accordo possibile con il Movimento 5 Stelle. Intanto, nuovo stop al provvedimento azzurro che salva dieci seggi nel parlamentino pugliese.

