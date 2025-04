Polizia 173, le celebrazioni iniziano al Polifunzionale di Bari

BARI – Reati di genere e truffe agli anziani. Sono questi i temi che preoccupano maggiormente le donne e gli uomini della Polizia di Stato in questo giorno in cui si celebrano 173 anni dalla fondazione del Corpo. Le celebrazioni nel capoluogo pugliese sono iniziate dal centro polifunzionale del quartiere San Paolo dove il prefetto Francesco Russo e il questore Massimo Gambino hanno deposto una corona al monumento dei caduti. L’occasione è servita anche per fare il punto sulle attività della polizia a Bari a pochi mesi dall’insediamento del questore.

