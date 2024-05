Gasparri: ‘Elezioni di Bari di rilevanza nazionale’

“E’ stata fatta una scelta innovativa, Fabio Romito rappresenta un’altra generazione del centrodestra. Questo a dimostrazione che la nostra coalizione è unita, dalle elezioni di Vercelli a quella di Caltanissetta sino a Bari. Il dato principale che si evidenzia è la coesione del centrodestra. A Bari abbiamo fatto una scelta tutti insieme mettendo in campo una generazione più giovane, ma già rodata nel Consiglio regionale e nella politica cittadina. Bari è diventata una partita di rilevanza nazionale, ma dobbiamo pensare al bene della città. Puntare sulla discontinuità è necessario, in termini politici c’è un affaticamento nella gestione del Centrosinistra che è anche diviso”. Lo ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo al Senato di Forza Italia, a Bari per incontrare Fabio Romito, candidato sindaco del Centrodestra, e i candidati azzurri al Consiglio comunale.

Romito: “Centrodestra vuole cambiare le cose” – “Ringrazio tutti i partiti della coalizione per la disponibilità, l’energia e la passione che ci stanno mettendo in questa campagna elettorale, non mi hanno mai fatto sentire solo sin dal primo giorno. La presenza di Maurizio Gasparri ne è la testimonianza, domani (lunedì 13 maggio, ndr) ci sarà il ministro Salvini e continueremo con altri autorevoli esponenti di governo che vogliono far sentire a Bari la presenza di un Centrodestra che ha voglia di cambiare le cose”. Così Fabio Romito, candidato sindaco del Centrodestra a Bari, dopo l’incontro con il senatore Maurizio Gasparri.

D’Attis: “Romito è una speranza per Bari” – “A Bari c’è bisogno di restituire la libertà a molti baresi che devono poter esprimere le proprie opinioni. Non ho mai definito Bari città mafiosa, ma ho detto che su Bari occorre fare un intervento perché ci sono settori che sono stati condizionati dalla mafia, e chi fa finta di non vedere vuol dire che o è cieco o appunto finge. Il mio ruolo istituzionale di vicepresidente della commissione antimafia non mi impedisce di svolgere liberamente il mio ruolo politico di segretario di partito, hanno provato ad azzittirmi ma io sono libero di esprimermi. Romito viene dal marciapiede, conosce i problemi dei baresi, è molto vicino al popolo, è un docente universitario che ha studiato tanto. Romito è una speranza per una nuova classe dirigente e di liberazione della città di Bari”. Così Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia in Puglia.

