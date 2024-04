Sfonda con l’auto il muretto di un’abitazione finisce in ospedale in codice giallo

Un incidente stradale è accaduto nel primo pomeriggio di domenica 28 aprile a Brindisi in via Umberto La Maddalena al rione Casale. Un uomo alla guida di una Bmw station wagon serie 5, mentre si dirigeva verso la litoranea, per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro il muretto di un’abitazione. L’uomo soccorso è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino in codice giallo.

