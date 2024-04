Giochi del Mediterraneo, fari puntati anche su Francavilla e Oria

Massimo Ferrarese, commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, ha convocato per martedì mattina (30 aprile) negli uffici del comitato a Palazzo di Città, a Taranto, i sindaci di Francavilla Fontana e Oria. Le due città del brindisino potrebbero essere inserite nel secondo masterplan. Occhi puntati sullo stadio e il palazzetto (l’ipotesi è quello di creare i parcheggi esterni) per la Città degli Imperiali e per la città federiciana il campo sportivo con annessa pista di atletica. A Francavilla porrebbero disputarsi degli incontri di qualificazione di calcio, mentre al palazzetto alcune gare di volley.

