Latiano, “Giustizia e Pace”: meeting della Fondazione Bartolo Longo

Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento della Fondazione Opera Beato Bartolo Longo di Latiano. Il XXII Meeting della Cittadinanza Piena e Universale è in programma dal 20 al 26 ottobre 2024, proprio nella terra delle origini del Beato. Il titolo, “Giustizia e Pace si baceranno” abbracciando in “Unum la Dignitas Infinita”.

“Lo scenario del mondo non è per niente rassicurante – dichiara il presidente don Franco Galiano -. Il primo quarto di secolo del terzo millennio contraddice le attese e le speranze dei popoli quanto alla convivenza di giustizia e di pace”. In corso di svolgimento a Latiano convegni su varie importanti e significative tematiche, momenti musicali e sportivi.

Queste le ultime iniziative in calendario. Giovedì 24 ottobre la giornata si svolgerà all’insegna dell’area Salute e Riabilitazione, dalle ore 9.30 alle ore 13.30, presso il Polo Museale di Latiano. “A 100 anni dalla nascita di Basaglia: bisogni non soddisfatti ed esordi nella popolazione giovanile”. L’ultima giornata del meeting, venerdì 25, sempre presso il Polo Museale, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, sarà dedicata all’area del Welfare ed Ecologia Integrale con il titolo: “Il ruolo delle Associazioni nelle Politiche Sociali del Territorio: esperienze a confronto”.

Il Meeting si concluderà nella giornata di sabato 26 con il torneo regionale di calcetto presso il Football Park di Latiano alle ore 10. Alle ore 18 la celebrazione eucaristica per la ricorrenza della Beatificazione di Bartolo Longo presso la chiesa Santa Maria della Neve. Nella serata del 26 ottobre la Candle Night for Bartolo Longo Anniversary al Frantoio di Latiano alle ore 20.30.

