Brindisi: Nasce un progetto per l’inserimento nel mondo lavorativo di ragazzi disabili

Favorire l’inserimento lavorativo di ragazzi con disturbi dello spettro autistico o affetti da sindrome di Down: questo l’obiettivo di un progetto che è stato presentato nella sede della direzione generale della Asl, in via Napoli. L’iniziativa è promossa dal Raggruppamento temporaneo di imprese che gestisce il servizio di Assistenza domiciliare integrata in partenariato con l’Asl Brindisi, composto dalla cooperativa sociale San Bernardo (capogruppo), dalle cooperative Sirio e Occupazione e Solidarietà e dalla società THCS. Partner del progetto è la sezione di Brindisi dell’Associazione Italiana Persone Down.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts