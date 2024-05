Serie C, playoff: gli arbitri designati per il primo turno nazionale

Gli arbitri designati per il primo turno nazionale dei playoff, in programma martedì 14 maggio. Non sono stati ancora comunicati Var e Avar.

ATALANTA U23-CATANIA: Leonardo Mastrodomenico di Matera

Assistenti: Gilberto Laghezza di Mestre e Luca Chiavaroli di Pescara

Quarto ufficiale: Domenico Leone di Barletta

JUVENTUS U23-CASERTANA: Emanuele Frascaro di Firenze

Assistenti: Franco Iacovacci di Latina e Giuseppe Lipari di Brescia

Quarto ufficiale: Abdoulaye Diop di Treviglio

PERUGIA-CARRARESE: Andrea Calzavara di Varese

Assistenti: Alessandro Munerati di Rovigo e Davide Conti di Seregno

Quarto ufficiale: Andrea Ancora di Roma 1

TARANTO-L.R. VICENZA: Matteo Centi di Terni

Assistenti: Vittorio Consonni di Treviglio e Manuel Marchese di Pavia

Quarto ufficiale: Maria Marotta di Sapri

TRIESTINA-BENEVENTO: Mattia Caldera di Como

Assistenti: Marco Matteo Barberis di Collegno e Matteo Cardona di Catania

