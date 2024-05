FRANCAVILLA FONTANA – Mentre proseguono le indagini sull’attentato esplosivo ai danni del patron di Cribel Sergio Lippolis, emergono nuovi e inquietanti dettagli: l’imprenditore, in passato, ricevette già un “avvertimento”. E non fu l’unico.

Tentata estorsione ai danni di un imprenditore, un arresto ad Oria

Quasi a certificare che i fenomeni legati all’estorsione siano una realtà, nei giorni scorsi, i carabinieri della stazione di Oria hanno eseguito un ordine di esecuzione per la carcerazione nei confronti di un 28enne del luogo che deve scontare la pena di tre anni e tre mesi di reclusione perché condannato per tentata estorsione. Il reato è stato commesso nel Borgo Federiciano nell’ottobre del 2012 nei confronti di un imprenditore agricolo.

Il giovane aveva fatto pervenire nella cassetta posta della vittima una lettera anonima manoscritta contenente una richiesta estorsiva pari a cinquantamila euro, minacciandolo di danneggiargli l’auto ed altri beni qualora non gli fosse stato consegnato il denaro richiesto in luogo, data, orari e modalità ben definite. Grazie alla denuncia in caserma, i militari guidati dal comandante Roberto Borrello riuscirono a cogliere sul fatto il presunto estorsore, che fu arrestato in flagranza e poi processato, fino alla recente condanna.

