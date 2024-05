Incidente Manduria-Maruggio: tre feriti, uno in codice rosso

MANDURIA: Incidente stradale sulla Manduria-Maruggio: tre persone ferite, uno in codice rosso, di Maruggio, è stato trasportato al Santissima Annunziata di Taranto. I due, di Manduria, meno gravi, sono stati invece trasferiti all’ospedale Giannuzzi di Manduria. Un furgone Fiat Torino, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Lancia station Wagon.

Sul posto la polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Manduria che ricostruiranno la dinamica.

Foto di Francesco Manfuso

***Notizie in aggiornamento***

