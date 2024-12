‘SMILE!’: a Taranto odontoiatria sociale per i più fragili

Un sorriso può abbattere le barriere sociali. Questo è il principio alla base del progetto “SMILE!”, un’iniziativa di odontoiatria sociale che punta a contrastare le disuguaglianze sanitarie e promuovere la cittadinanza attiva. La presentazione ufficiale si terrà lunedì 16 dicembre alle 9:00 presso l’Auditorium Calliope, nel BAC-Parco della Musica, in via Di Palma, Taranto.

Promosso da Europa Solidale ETS-ODV in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Taranto, l’Istituto “Liside-Cabrini” e le parrocchie di S. Cataldo e S. Massimiliano Kolbe, il progetto offre cure odontoiatriche gratuite a oltre 100 persone in difficoltà economica nell’arco di due anni. Un’attenzione particolare sarà riservata a bambini e adulti con fragilità economiche, mentre nelle scuole saranno organizzati incontri educativi per sensibilizzare circa l’igiene dentale e alimentare, coinvolgendo studenti dagli 8 ai 18 anni.

“SMILE!” lancia inoltre la campagna di crowdfunding “Protesi sospese”, permettendo ai cittadini di contribuire alla realizzazione di protesi dentali per i più bisognosi. “Ogni donazione è un gesto concreto di solidarietà, che può migliorare sensibilmente la qualità della vita dei beneficiari”, ha dichiarato l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

La conferenza stampa di presentazione si terrà nell’ambito del convegno “Equità sociale, clima e sostenibilità ambientale nel contesto urbano: i drivers del Just Health – Salute Giusta”, organizzato da Calliope. Interverranno, tra gli altri, Gabriella Ficocelli, assessore ai Servizi Sociali; Patrizia Mignolo, presidente della Commissione Servizi Sociali; Gregorio Colacicco, direttore generale della ASL di Taranto; e Giuseppe Russo, presidente di Europa Solidale ETS-ODV. Saranno presenti rappresentanti delle parrocchie e delle scuole partner dell’iniziativa.

Da oltre dieci anni, Europa Solidale ETS-ODV, in collaborazione con il Comune di Taranto, opera nel campo dell’odontoiatria sociale. Con “SMILE!”, l’associazione mira a estendere il proprio impegno includendo la fornitura di protesi dentali, migliorando concretamente il benessere dei pazienti e promuovendo la solidarietà attraverso il coinvolgimento della comunità. Il progetto garantisce trasparenza, tracciabilità delle donazioni e un impatto immediato sulla vita delle persone più vulnerabili.

