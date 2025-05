Taranto, Giochi del Mediterraneo: Ferrarese fa il punto sulle infrastrutture

Prosegue l’iter dei lavori per i Giochi del Mediterraneo 2026. Il commissario straordinario Massimo Ferrarese ha fatto il punto sulla situazione dei principali cantieri in corso nella città di Taranto. Tra gli interventi in avanzamento figurano quelli per lo Stadio Erasmo Iacovone, lo Stadio del Nuoto e il PalaRicciardi.

Entro il mese di giugno – ha annunciato Ferrarese – prenderanno il via anche i lavori per i campi da tennis del Centro Sportivo Magna Grecia, per le palestre cittadine e per lo stadio del quartiere Talsano. Un cronoprogramma serrato, che mira a rispettare le scadenze e garantire alla città infrastrutture moderne e funzionali in vista dell’appuntamento internazionale del 2026.

