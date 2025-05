Taranto, sicurezza balneare: nuova ordinanza della Capitaneria di Porto

La Capitaneria di Porto di Taranto ha emesso l’Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 140 del 13 maggio 2025, volta a disciplinare in maniera uniforme e aggiornata le attività di balneazione e navigazione lungo il tratto costiero compreso tra i comuni di Nova Siri (in provincia di Matera) e Manduria (in provincia di Taranto).

Il provvedimento, adottato in linea con il quadro normativo nazionale, introduce un insieme di regole destinate a garantire la sicurezza dei bagnanti e una vigilanza efficace sui tratti di mare destinati all’uso pubblico durante la stagione balneare, che avrà inizio il terzo sabato di maggio e terminerà la terza domenica di settembre.

L’ordinanza definisce nel dettaglio la delimitazione delle aree riservate alla balneazione, regolamenta l’attività nautica nelle zone contigue e stabilisce i criteri per l’organizzazione dei servizi di salvataggio e assistenza. Le disposizioni mirano a prevenire incidenti, tutelare l’incolumità dei cittadini e promuovere un utilizzo sicuro delle risorse marine.

Il testo integrale dell’ordinanza e i relativi allegati sono consultabili sul sito ufficiale della Guardia Costiera (www.guardiacostiera.gov.it) e attraverso il QR-code presente sulla cartellonistica esposta lungo il litorale interessato.

La Capitaneria invita cittadini, operatori balneari e media a informarsi sulle nuove disposizioni. Ulteriori dettagli verranno forniti tramite canali ufficiali e incontri informativi riservati al comparto balneare.

