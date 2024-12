Taranto, poliziotto investito sulla SS7: salvo per miracolo

Nella mattinata di mercoledì 11 settembre, intorno alle 7:00, un poliziotto in sella alla sua bicicletta è stato travolto da una Fiat Panda sulla Strada Statale 7, tra Taranto e San Giorgio Jonico. L’agente è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale SS. Annunziata in codice arancione. Nonostante le gravi condizioni iniziali, è fuori pericolo: un vero miracolo. Sul posto, per i rilievi, la Polizia Locale di Taranto.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author