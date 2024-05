Taranto, accoltella il marito e poi si costituisce

TARANTO – Avrebbe accoltellato il marito per motivi passionali, ma poi si sarebbe costituita: è accaduto prima dell’alba di oggi a Taranto. L’uomo, un 41enne, si è presentato al pronto soccorso con ferite da taglio, parlando inizialmente di una caduta accidentale. La coniuge, tuttavia, accompagnata dai suoi legali, qualche ora dopo ha deciso di parlare in Questura, dove si è svolto l’interrogatorio. Le ferite non sono profonde e l’uomo, ricoverato al SS. Annunziata, non è in pericolo di vita. Indaga sui fatti la Squadra Mobile della Polizia di Stato.

