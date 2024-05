Spaccio di droga, arrestato 19enne nel tarantino

Nel weekend appena trascorso, nell’ambito dei servizi di prevenzione per contrastare il traffico di droga, i Carabinieri di Castellaneta hanno arrestato un giovane di 19 anni, residente nella zona, accusato di possesso e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo in un locale di Ginosa, i militari hanno perquisito il giovane trovando in suo possesso dosi di hashish pronte per la vendita. Successivamente, a casa del ragazzo, sono stati trovati ulteriori 30 grammi della stessa sostanza, insieme a materiale per il confezionamento.

Il 19enne è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre si presume l’innocenza sino a sentenza definitiva. Lo stupefacente sequestrato è stato inviato al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto per ulteriori accertamenti.

Durante lo stesso servizio, è stato segnalato alla Prefettura un altro giovane di 19 anni trovato in possesso di una dose di hashish.

