Bari, bambina investita da moto: preso pirata dalla strada

BARI – Incidente stradale ieri mattina verso le ore 12:30 circa su via Principe Amedeo angolo Ettore Fieramosca, al quartiere Libertà di Bari. Un motoveicolo ha investito una bimba di 6 anni e si sarebbe dato alla fuga. Dopo un paio di ore il conducente del ciclomotore è stato individuato dagli agenti della polizia locale del capoluogo. Ora risponderà di fuga e omissione di soccorso oltre che di eventuali violazioni al codice della strada che saranno accertate dopo le indagini in corso anche per la dinamica del sinistro. La bimba è in prognosi riservata al momento ma non sarebbe in pericolo di vita

