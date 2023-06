Eccellenza: Bisceglie, Passiatore confermato in panchina

Il Bisceglie ha comunicato il prolungamento del rapporto con il tecnico Francesco Passiatore, che sarà al timone della prima squadra anche nella stagione sportiva 2023/24. Sono stati sufficienti pochi colloqui affinché la società nerazzurra e il 51enne tarantino trovassero i presupposti per la conferma.

Approdato sulla panchina stellata il 12 dicembre scorso, in corrispondenza del giro di boa del campionato di Eccellenza, Passiatore ha ottenuto ben dieci vittorie a fronte di due pareggi ed una sconfitta nel girone di ritorno, preludio ai due pareggi senza reti maturati nei playoff del girone A: il primo (con il Corato) utile al superamento del turno, l’altro (in casa del Manfredonia) costato viceversa l’eliminazione dagli spareggi, proprio ad un passo della finalissima regionale per il salto in serie D.

Già calciatore professionista con oltre 300 partite disputate tra serie C1 e C2, un campionato cadetto vinto tra le file del Brescia ed il successivo esordio in A con le rondinelle, in carriera Passiatore ha allenato anche il Taranto in C, il Monopoli (ricondotto nel 2015 tra i professionisti grazie alla conquista della Coppa Italia di serie D e al raggiungimento della finale playoff) e altre piazze affermate di serie D come Delta Rovigo, Mezzolara, Roccella e Milano City.

Nel rivolgere a mister Passiatore i più vivi auspici di un proficuo lavoro per la stagione alle porte, il club presieduto da Vincenzo Racanati rende noto che nei prossimi giorni sarà definito lo staff a supporto del tecnico.

