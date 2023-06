Eccellenza: Virtus Matino, scelto il nuovo allenatore

La Virtus Matino ha affidato la panchina a Claudio Luperto. Ex centrocampista dalle grandi doti tecniche, protagonista soprattutto con la maglia del Lecce (113 presenze di cui 12 in Serie A), ha iniziato ad allenare nel 2000 guidando, per citarne alcune, compagini come il Casale (2004/05) in C/2 e il Montevarchi, sempre in C/2 nella stagione 2005/06. Notevole curriculum nel calcio giovanile: nella stagione 2006/07 è stato al timone della Primavera del Lecce, dal 2009/11 alle giovanili nazionali del club giallorosso. Ora l’avventura alla guida della squadra della presidente Cristina Costantino.