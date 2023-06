Eccellenza: Bisceglie, ufficializzato il nuovo direttore sportivo

Il Bisceglie comincia a definire i primi fondamentali tasselli del progetto tecnico per l’annata che scatterà ufficialmente il 1° luglio. In tal senso, il sodalizio presieduto da Vincenzo Racanati ha ufficializzato il nuovo direttore sportivo: si tratta di Tommaso Faccilongo.

Barese, classe 1954, può annoverare una lunga e qualificata esperienza nel ruolo, avviata nel 1990 a Bitonto con un gratificante quadriennio in Eccellenza e poi proseguita in piazze prestigiose fuori dai confini regionali come Matera e Cento (quest’ultima in serie C), oltre alle importanti collaborazioni con Cosenza e Spal. A seguire, dal 2008 al 2010, il nuovo diesse nerazzurro è tornato in Puglia sposando il progetto dell’Audace Cerignola in Eccellenza, preludio a una fase dedicata soprattutto a consulenze esterne per diversi club. Nella passata stagione, Faccilongo ha dapprima curato il mercato dell’ambizioso Canosa, quindi a dicembre si è trasferito al San Severo ricostruendo ex-novo l’organico dei giallogranata con una squadra giovane e fortemente motivata che ha raggiunto la permanenza nel massimo torneo dilettantistico regionale con largo anticipo.

In gioventù, Faccilongo ha indossato la maglia del Bisceglie nel 1971 (giovanili e prima squadra, allora militante in Prima Categoria, sotto la presidenza dell’indimenticabile Lucio Palazzo).

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp