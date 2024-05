Frontale tra Polignano a Mare e Conversano: muore 58enne

Marco Caradonna, 58enne originario di Polignano a Mare, è morto in un violento scontro frontale sulla strada che collega Polignano a Mare a Conversano, nei pressi della Cava Rossi. Due le auto coinvolte.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a estrarre i feriti dalle lamiere contorte dei due veicoli. Marco Caradonna è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli, ma è morto poco dopo. In corso le indagini per determinare le cause esatte dell’incidente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author