Lido Marini, incendio distrugge l’auto di turisti. Intervengono i vigili del fuoco

Triste vacanza per una coppia di turisti, i quali hanno raggiunto il Salento nel pomeriggio di domenica. I due, provenienti dalla Svizzera, erano da poco arrivati nella marina di Lido Marini, quanto la loro auto, per cause accidentali, è andata in fiamme. Stando a quanto raccontato ai caschi rossi, pur avendo notato del fumo provenire dal vano motore, i due non hanno avuto modo di intervenire. La situazione, infatti, è sin da subito degenerata, trasformandosi in un vero e proprio incendio, che ha distrutto in poco tempo la vettura. La zona è stata immediatamente raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Tricase, che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona, evitando ulteriori danni a persone o cose.

