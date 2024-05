Serie C, 10mila euro di ammenda al Vicenza

Multa pesante anche al Vicenza: 10mila euro per “fatti connotati da particolare gravità, in quanto hanno rappresentato un rilevante rischio per l’incolumità dei tesserati, dei tifosi e degli addetti ai servizi, rilevato che non si sono verificate conseguenze (ulteriori rispetto al concorso nella interruzione della gara) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. ALTRE AMMENDE: 1.500 euro al Catania; 300 euro alla Casertana.

