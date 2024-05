Martina-Nardò 0-1: blitz di Dambros al Tursi, è festa dei neretini

(di Roberto Chito) La festa è praticamente quella di un anno fa. A cambiare, però, è il luogo e alcuni protagonisti. Ci pensa Dambros, alla mezzora del secondo tempo a regalare al Nardò la vittoria dei play off per il secondo anno consecutivo. La squadra di Costantino riesce ad avere la meglio di un Martina a cui va l’onore delle armi per l’ottima stagione disputata, chiusa comunque al secondo posto. Al Tursi, però, la spunta il Nardò nell’ultimo atto del Girone H 2023-24.

Primo tempo che vede il Martina partire meglio, cercando sempre Palermo in area: la difesa neretina chiude bene. Il Nardò si vede al 12’ con un diagonale di D’Anna che non spaventa Pirrò. La prima vera occasione del match è per i padroni di casa. Al 16’ è Pinto che tutto solo in piena area, dopo un batti e ribatti calcia altissimo. Capovolgimento di fronte con Dammacco che prova ad apparecchiare la tavola per i suoi: nessuno coglie l’invito. Dopo i primi minuti tirati, il match, dopo la mezzora è ricco di occasioni. Al 27’ si vede il Martina con la conclusione di Bonanno: palla deviata. Ci riprova Baglione che manda di poco a lato. Il Nardò cresce e colleziona due buone chance. Prima al 34’ con l’incursione di Ciracì che penetra in area ma stampa alto. Poi, qualche minuto dopo è D’Anna che ci prova in piena area: Pirrò smanaccia senza grandi problemi. Il Martina, però, quando riparte è sempre pericoloso. Al 39’ è Baglione che mette al centro un altro pallone: Mancini sciupa tutto in piena area.

Secondo tempo che vede il Martina partire meglio. Al 6’ è Bonanno che da rimessa laterale, prova la conclusione da distanza siderale: Viola risponde presente. I padroni di casa, al quarto d’ora ci riprovano. È Bonanno che da calcio di punizione ci prova a botta sicura: ottima risposta di Viola che smanaccia. Immediata la risposta del Nardò. Al 22’ è Guadalupi che da calcio di punizione pesca De Giorgi che non riesce a trovare la migliore incornata. Questi match, però, vengono decisi dagli episodi. Ed è proprio uno che determina la sfida. Alla mezzora, il Martina perde un pallone sanguinoso in mezzo al campo. Ciracì ne fa ottima preda e serve un ottimo pallone per Dambros che lascia partire un perfetto diagonale e stampa in rete.

Il Martina prova a rimetterla in piedi. Immediata la risposta di Baglione che manda di poco alto. Ma è nel finale che la squadra di Pizzulli prova il tutto per tutto. Al 42’ dagli sviluppi del corner è Tedesco che ci prova: palla deviata ma è Silletti che manda alto sulla ribattuta. Match che termina in dieci contro dieci: Guadalupi prima e Vaticinio poi, lasciano in inferiorità numerica le proprie squadre. L’ultima chance del match è sui piedi del Martina che cerca di portarla ai supplementari. Sempre dal corner è Tedesco che prova l’incornata: Viola blocca e fa partire la festa del Nardò.

IL TABELLINO

Martina-Nardò 0-1

Reti: al 30’ st Dambros (N)

Martina (4-2-3-1): Pirrò, Mancini, Rizzo, Silletti, Nikolli (dal 34’ st Vaticinio), Virgilio, Piarulli (dal 38’ st Langone), Baglione (dal 34’ st Perrini), Bonanno (dal 32’ st Tedesco), Pinto (dal 19’ st Ganfornina), Palermo. A disposizione: Figliola, Dieng, Albanese, Battimelli. Allenatore: Pizzulli.

Nardò (4-3-3): Viola, De Giorgi, Gennari, Lanzolla, Dibenedetto, Ciracì (dal 49’ st Russo), Guadalupi, Ceccarini (dal 45’ st Borgo), Gentile, Dammacco (dal 8’ st Dambros), D’Anna. A disposizione: Della Pina, Ferreira, Cellamara, Mariani, Ria, Enyan. Allenatore: Costantino.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Assistenti: Palermo di Pisa e Minutoli di Messina.

Note: Giornata nuvolosa su Martina Franca (TA). Espulsi: al 46’ st Guadalupi (N) per rosso diretto e al 48’ st Vaticinio (M) per rosso diretto. Ammoniti: Virgilio (M) e Lanzolla, Dibenedetto, Ceccarini, De Giorgi (N). Angoli: 4-4. Reupero: 3’ pt e 7’ st. Spettatori: 4000.

