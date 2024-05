Bari, Romito: ‘Avvocato come Laforgia che sbaglia legge è colmo’

“Un avvocato che sbaglia ad applicare la legge è davvero il colmo! Difendersi poi, come fa l’avvocato Laforgia, parlando di “candidate sbattute fuori” è oltremodo singolare, visto che l’ufficio elettorale si è limitato ad applicare la legge sulla parità di genere, che è da sempre una bandiera della sinistra. Evidentemente, non erano poi così interessati a Carbonara, Ceglie e Loseto e si sono distratti. Noi invece, ci siamo stati anche oggi, e abbiamo per questo territorio così rilevante le idee molto chiare: più competenze, più risorse e finalmente attenzione da parte della nuova amministrazione comunale”. Fabio Romito, candidato sindaco di Centrodestra, commenta così l’esclusione della lista Laforgia Sindaco al quarto municipio, a supporto della candidata presidente Giusi Giannelli, per aver inserito 10 donne e due uomini, mentre la legge prevede che un genere non possa essere rappresentato per più di due terzi.

