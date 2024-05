Sassuolo retrocesso in B dopo 11 anni di Serie A

Dopo la Salernitana, la Serie A saluta anche il Sassuolo. La sconfitta interna con il Cagliari (0-2), la vittoria del Frosinone sul campo del Monza e il pareggio dell’Empoli a Udine hanno condannato matematicamente la squadra allenata da Davide Ballardini. È la prima retrocessione in Serie B nella storia del club, che era stato promosso per la prima volta in A nel 2012/2013.

