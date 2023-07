Lecce, ufficiale: Tommaso Cassandro ceduto al Como

Termina dopo appena 13 minuti giocati a Firenze l’esperienza in Salento di Tommaso Cassandro, terzino destro che il Lecce aveva acquistato a gennaio del Cittadella per una cifra vicina ai 250mila euro. Il classe 2000, chiamato a fare il vice-Gendrey sulla fascia destra, ha raccolto molto meno spazio di quanto si aspettasse in giallorosso, ragione che ha poi portato alla rapida separazione. Questo pomeriggio, come vi avevamo correttamente anticipato giorni fa nel live mercato, è arrivata la nota ufficiale della società circa la cessione di Cassandro, che diventa ufficialmente un calciatore del Como. Operazione da mezzo milione di euro.

