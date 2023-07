Eccellenza: Bisceglie, ingaggiato un esterno mancino argentino

Dopo alcuni giorni di “sosta” per lo slittamento della riapertura delle attività di tesseramento dei calciatori dilettanti legate alle complesse variazioni normative pubblicate dalla Figc, il Bisceglie riparte di slancio con la costruzione dell’organico per l’annata 2023/24 ufficializzando l’ingaggio di Maximiliano Bonanno. Argentino classe 1995, mancino puro dotato di estro e buona tecnica, Bonanno – già “attenzionato” dal sodalizio stellato lo scorso anno – è in grado di ricoprire sia il suo ruolo di esterno d’attacco sia di laterale in mediana, con buona propensione anche alla fase di copertura.

Cresciuto nelle giovanili del Defensores de Belgrano, il neo acquisto nerazzurro ha militato in diverse squadre del suo Paese come Juventud Unida (San Miguel) e Deportivo J.J. Urquiza, prima di maturare un’importante esperienza nella serie B argentina (B Nacional) tra le fila del Deportivo Moron. Due anni fa l’approdo in Italia con la parentesi all’Audace Barletta (Eccellenza) a precedere il trasferimento in quel di Fano (2022/23), in serie D. A metà della scorsa stagione Bonanno è quindi passato alla Luisiana Pandino, compagine militante nell’Eccellenza lombarda.

Bonanno, al quale tutte le componenti nerazzurre formulano il più caloroso benvenuto, sarà a disposizione del tecnico Francesco Passiatore fin dal raduno della squadra, previsto nell’ultima settimana di luglio.

