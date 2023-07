Bari: Campagna abbonamenti dal 18 luglio

Il Bari ha lanciato la campagna abbonamenti per la nuova stagione di Serie B. Si potranno sottoscrivere le tessere stagionali dalle 12.00 di martedì 18 luglio con prelazione per i vecchi abbonati fino al 31 luglio (nella scorsa stagione sono stati 7.651).

Dopo il 31 non varranno le prelazioni e l’individuazione dei posti sarà libera. I prezzi? Si andrà, per gli abbonamenti modalità intero per la curva a 179 euro ai 679 per l’intero in tribuna d’onore. I dettagli della campagna abbonamenti, con i prezzi specifici per settori (in modalità intero, ridotto e rinnovo) sono presenti sul sito sscalciobari.it, con un link specifico per le sottoscrizioni.

