Lecce, ufficiale Ramadani: atteso in Salento nel pomeriggio

Ora è ufficiale: Ylber Ramadani è un nuovo calciatore del Lecce. Il mediano albanese classe ’96 è atteso in Salento nel primo pomeriggio per sostenere le visite mediche. Accordo raggiunto dunque con l’Aberdeen: operazione da 1,2 milioni di euro, con il 10% sulla futura rivendita in favore del club scozzese.

