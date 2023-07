La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Renate per l’acquisizione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Manuel Ferrini fino al 30 giugno 2025. Il difensore centrale mancino classe ’98 nativo di Rimini e cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, vanta oltre 125 presenze in Serie C collezionate con le maglie di Sicula Leonzio, Gubbio, Renate, Vis Pesaro e nell’ultima stagione Messina. La S.S. Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’AC Renate per la cessione, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Rolando. L’attaccante classe ’92 nell’ultima stagione con la maglia biancoverde ha totalizzato complessivamente 37 presenze e 2 reti in tutte le competizioni.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp