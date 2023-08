Taranto: Rinnovi, Mastromonaco firma fino al 2026

Si allunga il matrimonio tra Gianluca Mastromonaco e il Taranto. Il centrocampista esterno classe 2000 ha trovato l’accordo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno del 2026. Mastromonaco, approdato in riva allo Ionio nell’estate del 2020, in rossoblu ha collezionato 88 presenze.

