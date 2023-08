Monopoli: Rossiello, ‘Partire con la X ci lascia nell’incertezza’

Definiti, nella giornata di lunedì 7 agosto 2023, gironi e calendario della Serie C 2023/2024 (inizio 3 settembre, primo turno infrasettimanale mercoledì 20 settembre, sosta domenica 31 dicembre, termine domenica 28 aprile).

Il Monopoli di Francesco Tomei debutterà sul campo della squadra attualmente identificata con la X nella composizione del girone C. L’esordio casalingo al Veneziani, invece, è in programma alla seconda giornata: a Monopoli arriverà il Monterosi. Catania e Foggia sono gli altri due primi impegni interni. Il primo derby pugliese stagionale è in calendario proprio con il Foggia l’8 ottobre 2023, seguito a stretto giro da quelli con Virtus Francavilla (alla nona), Brindisi (all’11esima) e Cerignola (alla 12esima).

Il commento al calendario del presidente Francesco Rossiello: “La pubblicazione dei gironi e dei calendari per il prossimo campionato di Serie C ci tracciano le tappe di quella che sarà la nuova stagione, sicuramente stimolante. Essere abbinati, proprio alla prima giornata, con la squadra attualmente identificata con la X, peraltro in trasferta, ci lascia un po’ nell’incertezza di non conoscere nel dettaglio il nostro primo impegno.

Tuttavia sappiamo bene che dobbiamo prepararci al meglio già per inizio settembre, che sarà un campionato avvincente, equilibrato, contro formazioni che hanno anche storia e che dovremo impegnarci ogni giornata per costruire il nostro futuro.

Le prime tre gare interne con Monterosi, Catania e Foggia rappresentano uno step importante e sono l’occasione per invitare tutti i tifosi a sostenerci con convinzione fin da subito in questo nuovo percorso”.

Il commento al calendario del direttore sportivo Alfio Pelliccioni: “Penso che il calendario rappresenti esclusivamente la progressione delle partite da affrontare. Sono uno di quelli che pensa che prima o poi vanno affrontate tutte le squadre e il momento in cui le si affronteranno non lo si può giudicare fin da adesso. Lo prendiamo per quello che è con la consapevolezza di dover dare sempre il massimo.

Sarà certamente importante partire bene per creare entusiasmo attorno alla squadra e ai ragazzi. Ora dobbiamo lavorare e prepararci all’esordio del 3 settembre, anche se ad oggi non conosciamo nel dettaglio la nostra avversaria. Sappiamo però che sarà in trasferta e prepararsi a quell’impegno sarà il nostro obiettivo”.

