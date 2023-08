Bari-Palermo inaugura la Serie B 2023/24. Date e orari fino alla 3^ giornata

BARI – Sarà Bari-Palermo la sfida che inaugurerà il campionato di Serie B edizione 2023/24: le due squadre scenderanno in campo al San Nicola prima di tutte le altre, venerdì 18 agosto alle ore 20.30. Per il resto appuntamento il giorno successivo. Non inserite per il momento le sfide del Lecco, che al momento risulta comunque in cadetteria.

Di seguito, tutti gli appuntamenti fino alla terza giornata. Bari che in occasione della sfida contro il Cittadella scenderà in campo per la prima volta in un turno infrasettimanale. Tre in tutto gli impegni del mese di agosto.

1^ GIORNATA Venerdì 18 agosto 2023 BARI – PALERMO – 20.30

Sabato 19 agosto 2023 COSENZA – ASCOLI – 20.30 CREMONESE – CATANZARO – 20.30 TERNANA – SAMPDORIA – 20.30

Domenica 20 agosto 2023 SÜDTIROL – SPEZIA – 18.00 CITTADELLA – REGGIANA – 20.30 PARMA – FERALPISALÒ – 20.30 VENEZIA – COMO – 20.30 2^ GIORNATA

Venerdì 25 agosto 2023 SAMPDORIA – PISA – 20.30

Sabato 26 agosto 2023 VENEZIA – COSENZA – 18.00 COMO – REGGIANA – 20.30 CREMONESE – BARI – 20.30 FERALPISALÒ – SÜDTIROL – 20.30 MODENA – ASCOLI – 20.30 PARMA – CITTADELLA – 20.30

Domenica 27 agosto 2023 CATANZARO – TERNANA – 20.30 3^ GIORNATA

Martedì 29 agosto 2023 ASCOLI – FERALPISALÒ – 20.30 COSENZA – MODENA – 20.30 PISA – PARMA – 20.30 REGGIANA – PALERMO – 20.30

Mercoledì 30 agosto 2023 BARI – CITTADELLA – 20.30 CATANZARO – SPEZIA – 20.30 SAMPDORIA – VENEZIA – 20.30 TERNANA – CREMONESE – 20.30

